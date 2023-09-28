Beşiktaş bu sezon beklentilerden çok uzak
Ligde oynadığı ilk 6 maçta 10 puan elde edebilen siyah-beyazlı takım, 2019-2020'den sonra en kötü performanslarından birini tekrarladı
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor.
Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki ilk 6 maçında oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6'da 6 yaparak başarılı bir grafik çizen ve adını gruplara yazdıran Beşiktaş, bu performansını lige taşımayı başaramadı.
Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, hanesine 10 puan yazdırabildi. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.
2019-2020'DEN SONRA EN KÖTÜ PERFORMANSLARDAN BİRİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 maç itibarıyla 4 sezon sonra en kötü performanslardan birini ortaya koydu.
Süper Lig'de bu sezon çıktığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 10 puan topladı. Beşiktaş, 2019-2020'de ise Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı ilk 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine sadece 5 puan yazdırabilmişti.
Siyah-beyazlılar, şampiyonluk ipini göğüslediği 2020-2021'de 10, 2021-2022'de 14, 2022-2023'te ise 13 puan elde etmişti.
ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI
Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki ilk 6 maçında en az puan topladığı dönemi yaşadı.
Beşiktaş, ilk 6 müsabaka dikkate alındığında deneyimli teknik adam yönetiminde 2015-2016'da 13, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 13 ve 2018-2019'da ise 11 puan elde etmişti.
YENİ TRANSFERLERDEN VERİM ALINAMADI
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan ilk 6 karşılaşmada beklenen katkıyı alamadı.
Bu futbolculardan Milot Rashica, görev yaptığı 5 maçta toplam 222 dakika süre aldı. Dörder müsabakaya çıkan oyunculardan Alex-Oxlade Chamberlain 211 dakika, Ante Rebic 107 dakika, Bakhtiyor Zaynutdinov ise 53 dakika forma giydi.
Daniel Amartey 2 maçta 92 dakika sahada kalırken, Jean Onana ise ligin ilk 2 haftasında sadece 2 dakika süre alabildi. Kadroya en son dahil edilen Eric Bailly ise bir karşılaşmada görev yaptı.
Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerinden Rashica 2, Chamberlain ise bir gol kaydetti.
KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de oynadıkları 6 maçta da farklı ilk 11 tercihinde bulundu.
Siyah-beyazlıların ligde son oynadığı müsabakaların ilk 11'leri dikkate alındığında 2'nci haftada tek değişikliğe giden Güneş, 4'üncü ve 5'inci haftalarda 3'er, 6'ncı haftada ise 5 değişiklik yaptı.
Deneyimli teknik adam, son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları 3. hafta erteleme mücadelesinde ise 2 farklı oyuncuyu ilk 11'de tercih etti.
Bu karşılaşmalarda 4 farklı savunma dörtlüsüyle takımını sahaya süren Şenol Güneş, orta sahada 3 kez, hücumda da 4 defa farklı 3'lülerle sahaya çıktı.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|18
|3. Barcelona
|7
|17
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Real Sociedad
|7
|12
|6. Rayo Vallecano
|7
|11
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|7
|8
|11. Real Betis
|6
|8
|12. Sevilla
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Villarreal
|7
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|7
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2