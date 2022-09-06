Beşiktaş Başkanı Çebi'den sert mesajlar: "Her şey planlıydı"

Başkan Çebi, Vodafone Park'ta amatör branşlar için düzenlenen sponsorluk imza töreninde, başkentteki mücadelenin bitiminde bir taraftarın sahaya girmesi ve yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Futbolu, seyircinin de amatörce, duygusalca ve keyifle izlediği bir ortamdan süratle uzaklaşıldığını dile getiren Çebi, "Fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bazılarının kulüplerine bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiklerini esefle seyrediyorum. Ankaragücü ve diğer kulüplerin hepsi önemli camialar. Bunlar Türk sporuna hizmet eden, yıllar evvel kurulmuş, insanların katkı verdiği kulüpler. Ankaragücü maçında seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle ara vermeden devam eden tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlanmış oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum..." diye konuştu.

MKE Ankaragücü oyuncularının maç içindeki tavırlarının gelecek fırtınayı gösterdiğini ifade eden Çebi, şöyle devam etti:

"Her şey planlı ve programlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Hiç hoş şekilde bitmedi. İşin ilginç tarafı, Ankaragücü hocasının kendisi gibi sporcu olan bir kardeşini, yaşça ufak olan kardeşini hedef göstermesi. Bir hoca için yakışıksız bir durumdur. Altını kırmızı kalemle çizmemiz gerekiyor. Bir hoca işi gücü bırakıyor Beşiktaşlı futbolcunun söylemlerinden, kendilerinin böyle bir durumu oluşturduğunu kabulleniyor. Bir defa hocaların akıllarını başlarına toplaması lazım. Bu çocuklar yarın bir gün onların talebesi de olabilir."

Futbolcuları Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kartın komik olduğunu vurgulayan Çebi, "Maç bitiyor, hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla Josef gibi bir oyuncuya, kaptanlık değerlerini üstünde taşıyan futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Baştan aşağı komik ve düzmece bir olaydır. Buradan yola çıkıp şu sonuca gelebiliriz: Genel anlamda seyircinin, hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları sorumlu tutmayız, kolaycılık olur. Bu camialara saygısızlık yapmayız, bu tür olaylara vesile olmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Cübbeyi herkesin giymemesi lazım"

Çebi, sahaya giren taraftarın serbest bırakılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle üzüldüğüm taraf şu. Maalesef, sanıyorum kanunlarımızın yetersizliği söz konusu. Sahaya girip tüm spor severleri huzursuz yapan genç bir arkadaş ertesi gün mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor ve bu bırakılma olayı camiadan kendini bilmezler tarafından fotoğraflanıyor. İşin en ilginç tarafı sol tarafta avukat cübbesi giymiş arkadaş var. Cübbeyi herkesin giymemesi lazım. Görevini yapar ama bu pozu veremez. Kimse nerede durması gerektiğini ve haddini bilmiyor. Ankaragücü başkanına nazik davranışı ve Beşiktaş'tan özür dilediği için teşekkür etmek istiyorum."

Verilen karara, Disiplin Kuruluna gönderildikten sonra itiraz edeceklerini aktaran Çebi, "Bundan sonra tüm kulüp başkanları, yönetici, taraftarlar, hoca ve futbolcuların futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için amaç edinmesi gerekiyor. Aksi halde sahadaki futbolu değil tribünlerdeki şaklabanlıkları seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Kulüpler Birliği toplantısına Josef de Souza ile gideceğiz"

Ahmet Nur Çebi, bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören futbolcuları Josef de Souza ile katılacaklarını söyledi.

Riva'daki toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticilerinin yanı sıra teknik direktör ve takım kaptanlarının da katılacağını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Toplantıda herkesin olması doğru bir davranıştır, ben de katılacağım. İşin ilginç tarafı kaptanımız Josef ile bugün bu yemeğe katılacağız. Arkadaşını ve hakemi koruduğu için kırmızı kart gören kaptanla beraber TFF'nin üst düzey yöneticileriyle yemek yiyeceğiz. Bakalım Josef'e bakınca ne hissedecekler. Bugün kamu vicdanını göz önünde bulunduracaklardı. Josef'i ben getirmiyorum, kaptan o. Mağdurla, mağdur edenler yan yana gelecek."

"(Erden Timur) Ne söyleyecekse direkt söylesin"

Ahmet Nur Çebi, bir gazetecinin "Dün Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur'un açıklamalarında sizi kastettiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Erden Bey'in beni kastettiğini düşünmüyorum. Erden Bey iyi çocuktur. 10 kişi maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türlü. Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek. Bana söylediğini düşünmüyorum. Ne söyleyecekse direkt söylesin. Ben efendi gibi sorunları gidip TFF'de çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırmıyorum, buradan mesaj kime gidecekse gitsin."