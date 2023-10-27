Beşiktaş Avrupa'dan eli boş dönüyor

Norveç'te oynanan mücadelenin 29. dakikasında Gronbaek'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 58. dakikada Moumbagna'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Saltnes'in 88. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Norveç ekibinde Moe'nin kendi kalesine 90+1'de attığı gol maçın sonucunu belirledi. 3-1

63. dakikada Zugelj'in attığı gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA KAZANAMADI

UEFA Avrupa Kupası grup aşamalarına yenilgisiz yükselen Beşiktaş, daha sonra Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlandı.

Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

BODO/GLİMT GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano ve Club Brugge maçlarında gol atamayan Bodo/Glimt, ilk galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek elde etti.

Lugano ile golsüz berabere kalan sarı-siyahlı ekip, Club Brugge'e de 1-0 mağlup olmuştu.

YÖNETİM PROTESTOSU DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.

Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.