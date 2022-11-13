Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında oynanacak Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi güvenlik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."