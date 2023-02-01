Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i transfer etti

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Arabam.com Konyaspor'da boy gösteren Bosna Hersekli futbolcuyu renklerine bağladı.

Bu sezon 18 maça çıkan Hadziahmetovic, bu mücadelelerde 3 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Amir, yeşil-beyazlı formayla toplam 199 maça çıktı.

25 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Bu hamle, Beşiktaş'ın kış döneminde Vincent Aboubakar'dan sonra yaptığı ikinci transfer oldu.

Kaynak: TRT Spor