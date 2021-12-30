Beşiktaş, Altay'ı tek golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kendi sahasında Altay'la karşılaşan Beşiktaş, rakibini Atiba'nın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
15. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Atiba topu kafayla Oğuzhan'ın önüne bıraktı. Oğuzhan'ın bekletmeden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin rakibini geçtikten sonra dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Cihan çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Josef'in yerden vuruşunda, kaleci Cihan meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpasın hemen önünde topu alan Atiba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
66. dakikada Montero'nun hatasıyla topu alan Ahmed Rayan daha müsait durumdaki Rodriguez'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş adını son 16 turuna yazdırdı.
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