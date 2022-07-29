Beşiktaş'a yeni sol bek!
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Spor 29.07.2022, 08:37
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Beşiktaş, Arjantin'de Talleres forması giyen 26 yaşındaki sol bek Enzo Diaz için harekete geçti ve futbolcunun kulübüne resmi teklifte bulundu.
Ayrıca Siyah-Beyazlı ekip, futbolcunun menajeri ile de sözleşme detayları hakkında görüşmelerini sürdürüyor.
2022 sonunda sözleşmesi biten Arjantinli futbolcu, 2018’ten bu yana Talleres forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen Enzo Diaz, 1 gol ve 2 asist kaydetti.
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