Beşiktaş'a Muleka şoku: Burnley kaptı
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Kongolu golcü Muleka, Premier Lig ekiplerinden Burnley ile anlaştı.
Spor 30.06.2022, 17:59
Beşiktaş’a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka’dan kötü haber geldi.
Yaklaşık 3 hafta süren temaslarda Beşiktaş’ın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservisli tekliflerini yeterli bulmadığı için reddeden Standart Liege, Muleka için bonuslarla 5 milyon Euro’ya ulaşan bir rakama Burnley ile anlaştı.
Şu anda Belçika’da sağlık kontrollerinden geçen Kongolu santrforun, vize işlemlerinin olumlu sonuçlanmasından sonra önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa’da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş’ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.
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