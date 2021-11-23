Beşiktaş'a müjdeli haber!
Beşiktaş'ın Belçikalı süperstarı Michy Batshuayi, adale sakatlığının ardından yüksek ateş ve soğuk algınlığı problemini de atlattı. Yoğun tedavi sonrası sağlığına kavuşan Batshuayi, dünkü idmanda takımla çalıştı. Yıldız golcü, yarın Ajax karşısında sahada olacak.
Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’dan büyük umutlarla kiraladığı Michy Batshuayi, Kara Kartal’da etkili bir görüntü sergileyememişti. Buna ek olarak Hatayspor mücadelesinde yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle; Sporting ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Milli arada soluğu Londra’da almıştı. Tedavisine Chelsea’nin sağlık ekibiyle devam edilen Batshuayi, Alanyaspor karşılaşması öncesi İstanbul’a dönmüş ancak bu kez de soğuk algınlığı ve yüksek ateş belirtileri sebebiyle bu deplasmanda da yer almamıştı. Yoğun tedavi uygulanan Belçikalı futbolcu, sağlığına kavuşmasının ardından dünkü idmanda yer aldı.
Bireysel de çalışıyor
Başarılı futbolcu, idman eksiğini bireysel çalışmalarla birlikte kapatıp yarın Ajax’la oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasında takımına katılacak. Deneyimli ismin, Vodafone Park’ta oynanacak müsabakaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.
Kaynak: Fanatik
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7