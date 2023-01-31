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Beşiktaş'a Karagümrük çelmesi: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Spor 31.01.2023, 22:16
Beşiktaş'a Karagümrük çelmesi: 1-1

5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton'un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım’ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci’ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

25. dakikada Redmond'ın pasıyla topla buluşan Tayfur, ara pasıyla meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Cenk'le buluşturdu. Savunmanın arkasına sarkan Cenk'in çaprazdan plase vuruşunda üst direğe çarptı.

33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Biraschi kafayla uzaklaştırmak isterken Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Kale sahası önündeki bu futbolcu yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Matteo Ricci, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Fabio Borini'ye yerden ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

49. Fatih Karagümrük skora eşitlik getirdi. Colin Kazım'ın ceza sahasına gönderdiği uzun pasta sol çaprazda topla buluşan Borini, bekletmeden penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait pozisyondaki Ozdoev'in kayarak vuruşunda top Mert Günok'un üzerinden filelere gitti: 1-1.

86. dakikada Ricci'nin kendi yarı alanından verdiği derin pasta Diagne hareketlendi. Kaleci Mert Günok kalesini terk ederek son anda Diagne'den önce müdahale ederek tehlikeyi engelledi.

90. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fabio Borini, rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Maçta başka gol olmadı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 39'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise puanını 23 yaptı.

- Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi son buldu

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisine VavaCars Fatih Karagümrük son verdi.

Ligde oynadığı son 5 müsabakada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında puan kaybı yaşadı ve seriyi sürdüremedi.

- Cenk Tosun'un 9. golü

Müsabakada Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, Süper Lig'de çıktığı 19. maçında 9. kez fileleri havalandırdı.

Milli oyuncu, ligde daha önce Ümraniyespor ve Alanyaspor maçlarında 2'şer, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor karşısında ise birer gole imza atmıştı.

Bu arada Cenk Tosun, 25. dakikada direğe takıldı. Milli futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşta top direkten döndü.

- Gedson cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, maçın ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gedson, siyah-beyazlı ekibin 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

- Fatih Karagümrük, ligde 6 maçtır kaybetmiyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Fatih Karagümrük, son 4 karşılaşmada sahadan birer puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde yeni transfer Sofiane Feghouli, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Cezayirli oyuncu, 90+6. dakikada Ozdoev'in yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA
#Karagümrük #beşiktaş #Süper Lig
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