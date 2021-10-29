Beşiktaş'a Josef'ten kötü haber
Siyah-beyazlı takımda Josef de Souza'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Spor 29.10.2021, 10:07
Beşiktaş’ta hissettiği ağrı nedeniyle MR’ı çekilen Josef de Souza’da ödem tespit edildi.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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