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Beşiktaş'a bir darbe de Alanyaspor'dan: 2-0

Gerek ligde gerekse de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Spor 20.11.2021, 21:17 20.11.2021, 21:42
Beşiktaş'a bir darbe de Alanyaspor'dan: 2-0

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Rosier'in ceza sahası içine ortaladığı topa Kenan Karaman vurdu. Alanyaspor defansının uzaklaştırmak istediği topa, oluşan karambolde Kenan Karaman bir kez daha vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı çeldi.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahasına yapmak istediği ortayı Beşiktaş defansı engellemek isterken top, Efecan Karaca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden içeriye çevirdiği topu altıpas üzerindeki Babacar ağlarla buluşturdu: 1-0

21. dakikada rakip alanda kapılan topla buluşan De Souza, sağ kanada pasını çıkardı. Topu kontrol eden Larin, ceza sahasına girdi ve çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Beşiktaş yarı sahasında kapılan topla buluşan Davidson, pasını sağ çapraza çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahasına girer girmez çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.

41. dakikada Alanyaspor'un golü, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası iptal oldu. Alanyaspor atağında Awaziem'in yerden çıkardığı top, Vida'dan sekerek Emre Akbaba'ya geldi. Bu futbolcu, ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+1. dakikada sol kanattan Pjanic'in ortasında ceza sahasında Vida'dan seken top, sol tarafa açıldı. Hutchinson'ın köşeden ortasında üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı. 

55. dakikada Alanyaspor, Babacar ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Davidson ile gelişen atakta, Umut Güneş topu ceza sahasına çevirdi. Arka direkte bekleyen Babacar'ın vuruşunda üst direkten dönen top yerden sekip yan direğe çarptı. Daha sonra kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

62. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahası dışından sol çaprazdan Can Bozdoğan içeriye ortasını yaptı. N'Koudou'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, ortadan bindiren Babacar'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra çektiği sert şutta, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

76. dakikada Beşiktaş'ın soldan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Teixeira'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı uçarak aynı güzellikte çıkardı.

90+2. dakikada ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta topla buluşan Can Bozdoğan, kaleyi hafif çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzanarak çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor'un hızlı gelişen atağında topla buluşan Diedhiou, önce Welinton'u ardından da ceza alanına girip kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
#Alanyaspor #beşiktaş #Süper Lig
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