Beşiktaş 2 defa öne geçti ama kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.

2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahsı içerisinde uzaklaştırmak istediği pozisyonda kafa vuruşunda top Batshuayi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

9. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alnına dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırmayı başardı.

13. dakikada Güven Yalçın ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin sol çaprazda yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu ayakları ile kornere çeldi.

25. dakikada VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Baiano'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunda top Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 0-1

32. dakikada Umar'ın ceza yayı üzerine yerden pasında Pohjanpalo'nun dönüp vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada hakem Alper Ulusoy'un taç atışını Beşiktaş lehine vermesi üzerine Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirterek taç atışı el değiştirdi. Taraftarlar ve futbolcular genç oyuncuyu alkışladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53. dakikada Emirhan İlkhan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Gökhan Akka

56. dakikada Rizespor beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, savunmanın boşa çıkmasından yararlanan Pohjanpalo dizi ile topu filelere gönderdi: 1-1

60. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Güven Yalçın'ın sağ taraftan ceza sahası penaltı noktasına yerden pasında genç Emirhan İlkhan, sol ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2

63. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Güven Yalçın, rakibinden sıyrıldıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, soluna yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

68. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında bu kez sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içerisine arka direğe ortasında, Pohajanpalo'nun kafa vuruşunu Ersin Destanoğlu elleri ile çelmeyi başardı. Bu futbolcu düşerken ayağı ile tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

90. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın vuruşunda Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı son anda eli ile çelmeyi başardı.

90+6. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.