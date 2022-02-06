Beşiktaş 1 puanla yetindi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Montero arka direkte kafayla topu kaleye gönderirken, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

22. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında topu ceza sahası girişinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın şutunda, kaleci meşin yuvarlağın sahibi oldu.

24. dakikada savunmadan atılan uzun topla başlayan atakta Adriano, ceza sahası içinde kaybettiği topu bir kez daha kazanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Montero arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Vida kafayla meşin yuvarlağa kaleye gönderirken, Güray Vural arkası dönük bir şekilde çizgi üstünde topa müdahale edip, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49. dakikada Fernando'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Ndao'nun vuruşunda, kaleci Ersin topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

69. dakikada Antalyaspor savunmasının orta sahadaki hatalı pasıyla ceza sahasına yönelen Larin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi'nin topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunu Boffin son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu Larin röveşatayla tamamlarken, Naldo topun kaleye girmesine izin vermedi.

88. dakikada Ghezzal ceza sahasının sağında rakiplerinden sıyrılıp topu dışarıdan gelene Pjanic'in önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Son 5 maçta üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta üçüncü kez puan kaybetti.

Söz konusu dönemde Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Evinde 3 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, evinde 3 maç sonra puan kaybına engel olamadı.

Vodafone Park'ta geride kalan üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 0-0 beraberliği bozamadı.

Antalyaspor'u 4 maçtır İstanbul'da yenemiyor

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'a karşı İstanbul'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Rakibini evinde son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonundaki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olan Akdeniz temsilcisi, 2019-2020'deki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Geçen sezon rakibiyle İstanbul'da berabere kalan Beşiktaş, bu sezonki iç saha karşılaşmasında ise 0-0 eşitliği bozamadı.

Pjanic uzatmada kırmızı kart gördü

Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada iki pozisyonda penaltı bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrası hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Deplasmanda bir puan alan Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Ligdeki son galibiyetini 16. haftada Trabzonsopr'u evinde 2-1 yenerek alan Akdeniz temsilcisi, son 8 maçta dörder beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor ligdeki puanını ise 25'e çıkardı.