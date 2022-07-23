"Beş vakit namaz kılıyorum"

Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Times'tan Henry Winter'a özel bir röportaj verdi.

Çağlar, "Premier League'de oynamaktan gurur duyuyorum ama Türkiye'deki taraftar yoğunluğu diğer birçok yerden farklı. Orada her yıl desibel rekoru kırıyorlar. Tribünde birinin oturması nadirdir. Türkiye'de bambaşka bir fanatizm var" dedi.

"Türkiye'de çok seviliyorum" diyen Çağlar, "Altınordu'dan değil de Beşiktaş'ta oynayarak gelseydim, beni sadece Beşiktaşlılar severdi. Ama 2. Lig takımından geldiğim için beni herkes seviyor" ifadelerini kullandı.

Futbola başlayıp Altınordu'ya katıldığı zamanlardan bahseden başarılı stoper, "11 yaşında evi terk etmek çok üzücüydü. Geceleri ağlıyordum. Bazı oyuncular antrenmandan sonra evlerine gidiyordu. Yurtta 25 kişi kalıyorduk ve çok çalışıyorduk. Tuvaletleri temizliyor, yerleri siliyor, bulaşıkları yıkıyorduk. Hayatı öğrendik." dedi.

"Günde beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanan Söyüncü, "Ramazan'da ilk günler biraz zor geçiyor ama Allah yardımcımız oluyor. Çocukluğumdan beri oruç tutuyorum, hayatımın bir parçası" diye konuştu.