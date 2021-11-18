Berke Özer yerine altyapıdan takviye
Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer’in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge’nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz de çalışmalara dahil edildi.
Spor 18.11.2021, 16:08
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.
Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Filip Novak ve Kim Min-jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı.
Kaynak: AA
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