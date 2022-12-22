Berke Özer'in yeni takımı belli oldu
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, katıldığı canlı yayında 22 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'i kadrolarına kattıklarını söyledi.
Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Türkiye'ye döndü. TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, 22 yaşındaki file bekçisiyle anlaştıklarını açıkladı.
Berke Özer'in Portekiz kariyeri kısa sürdü. Yeni takımıyla sadece 2 maçta görev alabilen genç kaleci yeniden Türkiye'ye döndü. 22 yaşındaki file bekçisi, Eyüpspor ile anlaştı. Kulüp başkanı Murat Özkaya, Berke Özer'i transfer ettiklerini açıkladı. D-Smart'taki yayına katılan Özkaya, "Son olarak Berke Özer'i aldık. Berke'yi Süper Lig'e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi" açıklamasını yaptı.
Berke Özer'in 2.5 artı opsiyonlu bir şekilde toplamda 4.5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.
Kaynak: NTVSPOR
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