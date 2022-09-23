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Berisha gol makinesine dönüştü

Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, yeni takımıyla çıktığı hazırlık maçında 4 gol birden attı.

Spor 23.09.2022, 13:08
Berisha gol makinesine dönüştü

Sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan ve Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Berisha, Avusturya takımı Austria Lustenau ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Augsburg'un 5-2 kazandığı karşılaşmada 4 gol birden atan Alman futbolcu, takımının farklı galibiyetinde başrolü oynadı.

Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 32 maçta 8 gol atabilen Mergim Berisha'nın bir maçta 4 kez fileleri havalandırması sosyal medyada gündem oldu.

Berisha bu sezon Bundesliga'da ise 3 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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