"Beni kurtaran sabah namazını kılmak için beklemek istemem oldu"

Kevin Soni, o gece dehşeti yaşadığını şu sözlerle aktardı:

"Kendi kendime o gün oraya gitmezsem benim günüm sayılmaz dedim. Ben bir Müslümanım ve çok dindarım. Beni kurtaran, günün ilk namazını kılmak için sabah 6:40'a kadar beklemek istemem oldu. Bu yüzden uyuyamadım. Bu yüzden kendi kendime, uyusaydım, evdeki her şeyin nasıl düştüğünü görseydim, kesinlikle öleceğimi söylüyorum. Hatta kesin. Düşen taşlar çok büyüktü. Düşünsenize on yedi katlı bir binaydı. Yani uyusaydım, sanırım ölecektim."

"DEPREM OLMADAN ÖNCE ATSU İLE KONUŞMUŞTUM..."

"Seninle konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Bu olmadan önce, Christian Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü bir frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve maçını beğendiğimi söyledim. Birlikte oynayabilmemiz için zemini çabucak bulmayı umduğumu söyledim. Ama bunun onunla son konuşmam olduğunu bilmiyordum."

"ONUNLA KONUŞAN SON KİŞİ BENİM"

"İki saat sonra başka bir haber almadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu seni çıldırtmaya yeter. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum, umarım onu sağ salim buluruz. Bu benim dileğim. Bunun için her gün dua ediyorum."

"HERŞEYİMİZİ ORADA BIRAKARAK İSTANBUL'A GELDİK"

"Deprem olduktan sonra bir an önce tesislere gitmek için arabaya bindim. Oyuncuların hepsi oraya gelmeye çalıştı. Oturup konuşurken birşeyler yerken bile yer sallanmaya devam ediyordu. 10 dakikada bir büyük sarsıntılar oldu. Orada iki gün yemek yiyemedik, sadece suyumuz vardı. Yakınımızda olan kadın ve çocuklar yemek yesin su içebilsin diye onlara taşıdık. Her şeyimizi orada bıraktık. Önemli olan güvende olmaktı, eşyalar sadece gösterişten ibaret artık"

"ANNEM FUTBOLU DUYMAK DAHİ İSTEMİYOR"

"Kuzenlerimle bana uzun süre kimse ulaşamadı. Ben annemin tek çocuğuyum, annem travma geçirdi ve artık futbol duymak istemiyor. Yanında kalmamı istiyor ama saygı duymam gereken bir sözleşmem de var"

"İNSANLARI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

"Biz çıktıktan sonra elimizden gelen yardımı insanları kurtarmak için yaptık. Çocuklarıyla evlerine kısılı kalan insanlar gördüm. Taş blokları kaldırmaya çalıştık ama ne kadar kaldırmaya çalışsak da başaramadık. Çocukları, kadınları ve yaşlıları kurtarmaya çalıştık. Tanrı sayesinde kurtarmayı başardıklarımız da oldu. Şimdi buradan sürekli deprem bölgesine maddi yardım yapıyoruz. Çünkü orada insanların hiçbir şeyi olmadığını biliyoruz"

"OTURUP DÜŞÜNECEĞİM"

"Şimdilik İstanbul'ta 2 hafta kadar daha kalmayı düşünüyorum. Hükümet ve Futbol Federasyonu nasıl karar verecek bekleyip göreceğiz. Oturup kariyerim ve geleceğim hakkında düşüneceğim"

Kaynak: Diriliş Postası