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"Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler ağrıma gitti"

Tivibu Spor'da soruları cevaplayan Aykut Kocama, Fenerbahçe, Ali Koç ve Alex de Souza hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Spor 28.01.2022, 00:12
"Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler ağrıma gitti"

Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'da Türk futbolunun sorunları anlatıkler, Fenerbahçe döneminde Alex de Souza ile yaşadıklarını anlattı.

Yıllar önce Türk futbolundaki sorunların başladığını dile getiren Aykut Kocaman, "Türk futbolu çok sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor. Hala ders alınmıyor yaşananlardan. Herkes anlık çözümler, algılar üretmeye çalışıyor. Başkanından, medyasına herkes..." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı kulüplerin gelirinin düşmesiyle büyük-küçük takım aralığının daraldığını, yabancı sayısının artmasının Anadolu kulüplerine fayda sağladığını da söyledi.

"Yabancı sayısındaki artış Anadolu takımları için bir fırsat yarattı" diyen Aykut Kocaman, "Geçen seneden itibaren yabancı teknik direktörler artmaya başladı. Ekonominin yarattığı tahribat büyük takımlardaki yöneticilerin karar verme mekanizmalarını olumsuz etkiledi. Bunlar olunca takımlar arası bir yakınlaşması gerçekleşti. Aslında buraya geleceği kaçınılmaz bir gerçek. Bu şekilde devam ederse bunu kanıksayarak normal hale getireceğiz. Belki 7. şampiyon çıkacak. Belki büyük takımlardan bir tanesi küme düşmeyle ilgili sorun da yaşayacak." ifadelerini kullandı.

ALEX DE SOUZA AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe döneminde kulüp efsanelerinden Alex de Souza hakkında da konuştu.

56 yaşındaki teknik direktör, "Ne Valbuena ne Alex ne de başka bir oyuncuyla ilgili bireysel olarak duygularımın getirdiği olumsuzlukla hareket etme tarafım hiç olmadı. Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak. Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?" dedi.

"Ben kendi halinde yaşayan bir adamım, cevap vermek istemiyorum ama laf lafı açtı. Valbuena transferini ben istedim. Dağılma döneminde takıma en büyük faydayı sağlayan Valbuena oldu. Ama antrenörlerin istediği uyumlu takımdır, o da bir parçası haline geldi. Bizim işimiz, oyuncularımızdan ve takımımızdan en yüksek verimi alacak uyumu yaratmak. Bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi antrenörlük yapıyor, o da aynı şeyleri yaşayacak. Valbuena da bu tarafa geçince yaşayacak."

"Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir. Bu arada ne Aykut'un kaprisleriyle ne de bir başkasının davranışlarıyla uğraşacak bir hal yok. Özellikle 2011'den sonra sürekli, her olaydan sonra algı yaratan organize bir çete var. Hiç umurumda değilsiniz. Medya kısmını zaten yok hükmünde sayıyorum. Bu güruha, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin bazı kesimlerinin mağlup oluyor olması, çok acı bir şey."

"Alex'in, bu organize durum tarafından biraz kullanıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ana sorunu; Fenerbahçe'yi oluşturan dinamiklerin birbirine karşı olması. Alex ile Aykut Kocaman'ı karşı karşıya getirmenin, Fenerbahçe'ye nasıl bir katkısı olabilir?"

"Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor."

3 TEMMUZ SÜRECİ

"Meslek yaşamımızdaki, en karanlık gün 3 Temmuz'du. Taraftarımız o sezon yaşananlara, maçlardaki mücadeleye, samimiyetimize inanmasa zaten bize destek olmazdı. Biz davamıza sahip çıktık. Otobüsün kurşunlanması da 3 Temmuz sürecinin bir basamağıdır."

"12 Mayıs'ta bizim şampiyon yapılma ihtimalimiz yüzde kaçtı? O kadar darbe vurdukları bir camianın hem kupayı, hem ligi kazanmasına izin verirler miydi sanıyorsunuz?"

Kaynak: NTVSPOR

#Aykut Kocaman #fenerbahçe #Ali Koç #Alex
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