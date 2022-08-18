Belotti olmazsa Elis

Santrfor bölgesini Haris Seferovic ile takviye eden Galatasaray’da bir golcü için daha çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir peşinde oldukları İtalyan yıldız golcü Andrea Belotti’ye yıllık 3.3 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Torino ile sözleşmesi sona eren ancak ülkesinden ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki oyuncu Roma ile de temas halinde. Sarı-kırmızılılar, Belotti’nin kararını beklemeye geçti.

Sarı-kırmızılıların, İtalyan yıldızdan gelecek olumsuz bir habere de hazırlıklı olduğu ve alternatif bir ismi şimdiden belirlediği ifade edildi.

Bordeaux kabul etti

Honduras basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Ligue 2’ye düşen Bordeaux’nun yıldızı Alberth Elis transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

Kulüpte kalmak istemeyen Elis’in de baskıları sonrası Galatasaray ile masaya oturan Bordeaux’nun, sarı-kırmızılıların teklif ettiği kaydedildi. Oyuncunun ise Galatasaray ile anlaştığı belirtildi.