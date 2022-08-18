Belotti olmazsa Elis
Andrea Belotti'den haber bekleyen Galatasaray, İtalyan golcünün transferinin gerçekleşmemesi durumunda Alberth Elis'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Santrfor bölgesini Haris Seferovic ile takviye eden Galatasaray’da bir golcü için daha çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, bir süredir peşinde oldukları İtalyan yıldız golcü Andrea Belotti’ye yıllık 3.3 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Torino ile sözleşmesi sona eren ancak ülkesinden ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki oyuncu Roma ile de temas halinde. Sarı-kırmızılılar, Belotti’nin kararını beklemeye geçti.
Sarı-kırmızılıların, İtalyan yıldızdan gelecek olumsuz bir habere de hazırlıklı olduğu ve alternatif bir ismi şimdiden belirlediği ifade edildi.
Bordeaux kabul etti
Honduras basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Ligue 2’ye düşen Bordeaux’nun yıldızı Alberth Elis transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.
Kulüpte kalmak istemeyen Elis’in de baskıları sonrası Galatasaray ile masaya oturan Bordeaux’nun, sarı-kırmızılıların teklif ettiği kaydedildi. Oyuncunun ise Galatasaray ile anlaştığı belirtildi.
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