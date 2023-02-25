Belçikalı kaleci futbolu bıraktı

35 yaşındaki 1.96 boyundaki kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:



"Hayatımda yeni bir bölüm zamanı. Antalyaspor ile sözleşmemi fesh ettim. Ve ayrıca futbol oynamayı bırakmaya karar verdi. Bu yıllar boyunca aldığım destek için herkese, tüm Başkanlara, Yönetim Kurulu üyelerine, sponsorlara ve son olarak taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Harikaydınız!"



Türkiye'de 333 maça çıkan ve daha önce Eskişehirspor forması da giyen Boffin, bu sezon Antalya temsilcisi ile çıktığı 7 maçta kalesinde 14 gol görürken, 1 maçı da gol yemeden tamamaldı.

Kaynak: beIN SPORTS