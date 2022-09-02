Belçikalı forvet Michy Batshuayi Fenerbahçe'de
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.
Spor 02.09.2022, 16:36
İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.
İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.
Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.
Kaynak: AA
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