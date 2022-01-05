Beklenen transfer gerçekleşiyor

Premier Lig'de Newcastle United'ın Suudi Arabistanlılar tarafından 300 milyon sterlin'e devredilmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Dünyanın en zengin kulübü devre arasında ilk transferini gerçekleştirmek üzere.

Sky Sports'a göre Newcastle United, Kieran Trippier için Atletcio Madrid'le bonuslar dahil 12 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

Premier Lig temsilcisi, İngiliz oyuncunun sağlık testlerinden geçmesini bekliyor.

Atletico Madrid, Trippier'in kalmasını istese de 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde top koşturmak istiyor.

Trippier bahis oynadığı için ceza almıştı

İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.

Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve FIFA'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid, İngiltere Futbol Federasyonunun Trippier'e verdiği men cezası için FIFA Temyiz Kurulu'na başvuruda bulundu.

Kurul, 30 yaşındaki İngiliz oyuncunun dosyası hakkında karar verilene kadar cezanın askıya alınmasına hükmetti.

Kaynak: NTVSPOR