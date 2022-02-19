Beklenen oldu: Yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayırdı.
Spor 19.02.2022, 17:51
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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