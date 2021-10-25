Beckham'dan Dünya Kupası için tarihi anlaşma

İngiliz basınında yer alan haberlerde, önceki günlerde Katar'ın başkenti Doha'ya ziyaret gerçekleştiren Beckham'ın, Katar Futbol Federasyonuyla bir anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Gelecek ay resmi olarak açıklanması beklenen ve 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında 46 yaşındaki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın reklam yüzü olacak. Anlaşma süresince Katar'ın futbol elçiliği görevini üstlenecek Beckham, ülkenin turizm ile kültür tanıtımlarında da aktif rol alacak.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin kurucu ortaklarından Beckham'ın, bu anlaşma kapsamında 150 milyon sterlinlik bir gelirin sahibi olması bekleniyor.

Haberlerde, David Beckham'ın Katar ile olan yakın ilişkilerinin yeni olmadığı ve Paris Saint-Germain'de (PSG) futbol kariyerini sürdürdüğü 2013 yılında başladığı vurgulanıyor.