Becali'den Galatasaray isyanı: "500 taksitle satacak oyuncum yok"
Rumen pazarından kadrosuna kattığı futbolculardan son derece iyi verim alan Galatasaray bu kez gözünü Popescu'ya dikti. Ancak Galatasaray'ın uzun vadeli ödeme planlarıyla karşısına çıkmasından bunalan Becali bu kez "500 taksitle satacak oyuncum yok" diyerek kapıları kapattı.
Yaz transfer döneminde Romanya Ligi'nden Olimpiu Morutan ve Alex Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray iki oyuncunun da performansından memnun oldu. Sarı-kırmızılılar gelecek transfer döneminde de 2 Rumen futbolcu ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Fatih Terim basın toplantısında Parma forması giyen Dennis Man'la ilgilendiklerini söylemişti. Galatasaray yönetimi ara dönemde Man için İtalyan ekibiyle tekrar temas kuracak. Sarı-kırmızılıların peşinde koştuğu diğer isim ise FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu.
Fanatik gazetesinde yer alan haberde FCSB Başkanı Becali, Romanya'da katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray'a ateş püskürdü. Becali, sarı-kırmızılıların Morutan transferinde fazla taksit yaptırmasından dolayı, "Galatasaray şimdi de diğer oyuncumuz Octavian'ı istiyor. Benim 500 taksitle satılacak futbolcum yok. Kimseyi satmıyorum! Hiç kimseyi!" diye konuştu.
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