Bazı Süper Lig kulüpleri PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, çeşitli sebeplerle e Fenerbahçe, Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 32. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'in de yeşil-beyazlı ekibin deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu maçın sonrası ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. Aynı müsabakada Konyasporlu futbolcu Amar Rahmanovic'in de "sportmenliğe aykırı hareketleri" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
Atakaş Hatayspor'un Fraport TAV Antalyaspor'a 4-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Ruben Ribeiro'nun da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.
Spor Toto 1. Lig'den Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altaş Denizlispor ve Bursaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22