Bayern'de Manuel Neuer şoku

Bundesliga ekibi Bayern Münih'e kalecisi Manuel Neuer'den haber kötü haber geldi.

36 yaşındaki Alman eldiven, bacağının kırıldığını ve sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Neuer, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor" ifadelerini kullandı.