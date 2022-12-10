Bayern'de Manuel Neuer şoku
Bayern Münih'in başarılı file bekçisi Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdığını ve sezonu kapattığını açıkladı.
Spor 10.12.2022, 16:08 10.12.2022, 16:11
Bundesliga ekibi Bayern Münih'e kalecisi Manuel Neuer'den haber kötü haber geldi.
36 yaşındaki Alman eldiven, bacağının kırıldığını ve sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Neuer, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor" ifadelerini kullandı.
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