Bayern, Serge Gnabry'yi bırakmadı
Bayern Münih, Fildişi Sahili asıllı Alman kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin sözleşmesini uzattı.
Spor 17.07.2022, 09:29
Bayern Münih Kulübü, 27 yaşındaki Alman milli futbolcuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Werder Bremen'den 2017'de transfer edilen Gnabry, Bayern Münih'te 4 Bundesliga, ikişer Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti.
Münih ekibinde 171 karşılaşmaya çıkan Gnabry, 64 gol ve 40 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: AA
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