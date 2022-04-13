Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Almanya deplasmanında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
Spor 13.04.2022, 00:01 13.04.2022, 00:42
Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayağında deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kalmasına rağmen, ilk maçtaki skor avantajıyla yarı final biletini kaptı.
Bayern Münih 52. dakikada Robert Lewandowski'yle öne geçmesine rağmen, Villarreal 88. dakikada Samuel Chukwueze ile skora dengeyi getirdi.
İlk maçta 1-0 kazanan Villarreal, bu sonucun ardından adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: beIN SPORTS
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