Bayern Münih, Salzburg'u hezimete uğrattı: 7-1
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, 1-1'in rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Spor 09.03.2022, 01:38
Yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin 12, 21 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçen Almanya temsilcisi, Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.
Bayern Münih, 54 ve 83. dakikalarda Thomas Müller, 85. dakikada da Leroy Sane ile farka gitti. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Maurits Kjaergaard attı.
Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken "hat-trick" yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 1996-1997 sezonunda 4-1 kazandıkları Rosenborg maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Milanlı Marco Simone'ye aitti.
Kaynak: AA
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