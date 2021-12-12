Bayern Münih galip
Bundesliga'nın 15. haftasında lider Bayern Münih Mainz'ı 2-1 mağlup etti.
Spor 12.12.2021, 01:57
Bundesliga'nın 15. haftasında lider Bayern Münih sahasında Mainz'ı konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriye düşmesine rağmen kazanarak yoluna devam etti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Kingsley Coman ve Jamal Musiala kaydederken Mainz 05'in tek sayısı ise Karim Onisiwo'dan geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan lider Bayern Münih puanını 37'ye çıkarırken, Mainz 05 ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: NTVSPOR
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