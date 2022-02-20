Bayern Münih, Fürth'ü dörtledi: 4-1

Almanya Bundesligası'nda Bayern Münih, Fürth engelini 4 golle geçti. Fürth, maçın 42. dakikasında Branimir Hrgota'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken; ikinci yarıya Bayern golle başladı. Choupo-Moting'in asistini gole çeviren Robert Lewandowski, skoru 1-1 yaptı.



Sebastian Griesbeck kendi ağlarına gönderdiği golle Bayern'i 2-1 öne geçirdi. 82. dakikada Robert Lewandowski kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı. Maçta son sözü 90+1'de Choupo-Moting söyledi ve Bayern, maçtan 4-1 galip ayrıldı.



Bu galibiyetle puanını 55 yapan Bayern, liderliğini sürdürdü. Ligin son sırasındaki Greuther Fürth ise 13 puanda kaldı.

ROBERT LEWANDOWSKI REKORUNU EGALE ETTİ



Bayern'in Greuther Fürth'ü 4-1 yendiği maçta duble yapan Robert Lewandowski rekorunu egale etti. 41 golle tamamladığı geçen sezon, 23 hafta sonunda 28 gole ulaşan Polonyalı oyuncu, bu sezon da aynı başarıyı yakaladı. 33 yaşındaki oyuncu, Bundesliga tarihinde üst üste iki sezon 23 haftada 28 gol atan ilk futbolcu oldu.

Geçen sezonu 41 golle tamamlayan Robert Lewandowski, Gerd Müller'in 1971-72 sezonundaki bir sezonda en fazla gol rekorunu 49 yıl sonra kırmıştı.

Kaynak: NTVSPOR