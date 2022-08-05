Bayern Münih Frankfurt'a acımadı: 1-6
2022-23 sezonunun açılış maçında şampiyon Bayern Münih, konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti.
Spor 05.08.2022, 23:55
Son şampiyon Bayern Münih, 5. dakikada Joshua Kimmich, 10. dakikada Benjamin Pavard, 29. dakikada Sadio Mane, 35. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.
Ev sahibi ekibin 64. dakikada Randal Kolo ile ağları sarstığı maçta, 19 yaşındaki Musiala 83. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti ve Bavyera temsilcisi sahadan beş farklı galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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