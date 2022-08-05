Bayern Münih Frankfurt'a acımadı: 1-6

Son şampiyon Bayern Münih, 5. dakikada Joshua Kimmich, 10. dakikada Benjamin Pavard, 29. dakikada Sadio Mane, 35. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 64. dakikada Randal Kolo ile ağları sarstığı maçta, 19 yaşındaki Musiala 83. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti ve Bavyera temsilcisi sahadan beş farklı galibiyetle ayrıldı.