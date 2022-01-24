Bayern Münih engel tanımıyor
Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin'e konuk olan lider Bayern Münih, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Spor 24.01.2022, 01:53
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin’i 4-1 yendi.
Bayern Münih Bundesliga’nın 20. haftanın kapanış maçında Olimpiyat Stadında Hertha Berlin’e konuk oldu.
Bavyera ekibi 25. dakikada Corentin Tolisso, 45. dakikada Thomas Müller, 75. dakikada Leroy Sane ve 79. dakikada Serge Gnabry’nin golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Türk teknik direktör Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hertha Berlin’in tek golü 80. dakikada Jurgen Ekkelenkamp’tan geldi.
Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 49’a çıkardı ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 6 puan önünde yer alıyor.
Hertha Berlin ise 22 puanla 13. sırada kaldı.
Kaynak: AA
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