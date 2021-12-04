Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund’u 3-2 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun son maçında 7 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 14. haftasında Signal Iduna Park’ta Bayern Münih’i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund 5. dakikada Julian Brandt’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Bayern Münih bu gole 9. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelere göndermesiyle cevap verdi ve 1-1’lik eşitliği sağladı.
Yüksek tempoda oynanan maçın ilk yarısı 44. dakikada Kinglsely Coman’ın attığı golle Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlı ekip Erling Haaland’ın 47. dakikada topu ağlara göndermesiyle skoru 2-2 yaptı.
Mats Hummels’in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazanan Bayern Münih, Lewandowski’nin 77. dakikada penaltı atışını gole çevirmesiyle 3-2 öne geçti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bavyera ekibi bu galibiyetle puanını 34'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Borussia Dortmund ise lider Bayern Münih'in 4 puan arkasında 30 puanda kaldı.
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