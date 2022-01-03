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Başkandan şaşırtan itiraf: "Golü yiyince rahatladım"

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "İnşallah Süper Lig'e çıkmayız' dedim. Allah razı olsun, Paixao 89'da attı golü, ben rahatladım. Geçen yıl Süper Lig'e çıksaydık biz yabancı oynatmayacaktık" dedi.

Spor 03.01.2022, 13:48
Başkandan şaşırtan itiraf: "Golü yiyince rahatladım"

Seyit Mehmet Özkan, 20 yaşından beri işletmeci olduğunu, ODTÜ İşletme Fakültesi'ni tamamladıktan sonra hayatın içinde de adeta 10 işletme fakültesi bitirdiğini söyledi.

Altınordu'da, "8 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tamamlamış" gibi deneyim kazandığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Elbette haddimizi biliyoruz. Geçen sene böyle bir rüzgar esti. Bunlar hep yukarılardan denemeler, bakalım ne yapacaklar diye. Bütün A takım, hatta akademide bile antrenör arkadaşlar 'inşallah çıkarız' diye dua ediyorlardı. Ben de 'Allah'ım ben bu kadar uğraşıyorum, sen beni gör, bunlar şu anda henüz daha yaşlarının vermiş olduğu coşku ile bunları söylüyorlar. Aşırı coşkunluk da iyi değil, inşallah çıkmayız' dedim. Allah razı olsun, Paixao 89'da attı golü, ben rahatladım. Geçen yıl Süper Lig'e çıksaydık biz yabancı oynatmayacaktık. Ben yine çaylak oyuncuların oynamasını üsteleyecektim. Çünkü ben bunun için varım. Varoluş nedenimiz bu."

"İyi ki çıkmadık"

"İyi ki çıkmadık. Allah bizi seviyormuş" şeklinde değerlendirmelerde bulunan Özkan, Altınordu'nun 2022'den itibaren kendi öz kaynak oyuncularını A Takım'da biriktirebilme dönemi yaşayacağını dile getirdi.

Hazırladıkları bu planın 2025'i de bulabileceğine dikkati çeken Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz oyuncularımızı satmayacağız. Onlara gelen tekliflere karşı onları kendi bünyemizde tutmak için birtakım formüller geliştireceğiz. Biz çaylak oyuncularımıza paralar vermiyoruz, maaşa ve prime oynuyorlar. Öyle olduğu zaman yaşını doldurmuş 22 yaşındaki çocuğa bir miktar da yıllık ücret verip, onları kulübümüzde tutmak isteyeceğiz. 'Sen 21 yaşında değil de 25 yaşında' git diyeceğiz. Ama 25 yaşında da büyük paraya git."

"19 öz kaynak futbolcumuz var"

Avrupa'da Altınordu'yu tanımayan kimsenin olmadığını ifade eden Özkan, A takımın ortaya koyduğu futbolu beğendiğini ve birçok ismin çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

26 kişilik kadroda 19 tane öz kaynak futbolcuları olduğunu anlatan Özkan, "Sadece 7 tane abi futbolcu var. Bu 7 ismi de seçerek alıyoruz. Çünkü karakter çok önemli. Bu 19 kendi evladımızın içine karakteri gevşek tecrübeli oyuncuları koyamayız. Tam tersi karakterli oyuncular bulmamız lazım. O nedenle çok kolay bir iş değil bu. Hem şoför arkası hem pencere kenarı olmuyor işler. Hepsini bir potada eritebilmek çok zor, kolay değil" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
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