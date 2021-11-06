Başkan Ali Koç'tan şaşırtan hareket: 'Konuşmayacağım'
Fenerbahçe Kulübü'nün Divan Kurulu'nda söz alan Başkan Ali Koç çok kısa konuştu.
Başkan Koç, "Tam 5 saattir buradayız. 3 saattir ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Bugün az konuşacaktım. Soruları cevaplamayı düşünmüyordum. Konuşacaklarımı da konuşmayı düşünmüyorum bu ortamı gördükten sonra. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim" dedi.
Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YKD üyeleri katıldı.
Ali Koç, yaptığı açıklamada, "5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.
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