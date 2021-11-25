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"Basit goller yedik"

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı beşinci maçtan da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçta iyi mücadele ettiklerini fakat basit goller yediklerini söyledi.

Spor 25.11.2021, 01:37
"Basit goller yedik"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kötü oyun oynadığımızı düşünmüyorum. İyi mücadele ettik. Kırılma anları vardı, özellikle ilk yarıda 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilir ve kazanabilirdik." dedi.

Rakipleri karşısında yine basit goller yediklerine dikkati çeken Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa defterini kapattık, tabii ki üzgünüz. Şampiyonlar Ligi kuraları çekilirken heyecanımız vardı. İyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Sakatlıkların fazla olması direncimizi ciddi kırdı, istediğimiz oyunları oynayamadık. Bizim için kötü periyot oldu, yapacak bir şey yok. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymuyoruz ama bu kadar kötü hedefler de koymuyoruz. Daha ortada bir periyot olabilirdi."

"Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig'de de sağlıklı bir şekilde gitmediklerini kaydeden Yalçın, "Bu sezonki performansımız beklentinin altında, beklentiye yanıt veremiyoruz. Bu durumun tersine dönmesi gerekiyor, tekrar kazanmaya alışmamız gerekiyor. Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Yapılacak şeyleri yapıyoruz. Umarım cumartesi gününden itibaren işler istediğimiz duruma döner." diye konuştu.

Taraftarların takımdan iyi performans için kendisinden beklenti içinde olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Keşke benim verdiğim sözle olsa. Futbol başka bir oyun, sahada oynanan oyun. Fizik gücüne dayanan bir oyun. Biz alışığız. Çok daha zorlu mücadelede başarılı olduk. Bu sene kadromuz daha güçlü. Beklenti çok fazla, beklentiye yanıt veremiyoruz. Ajax karşısında da denk bir müsabaka oldu. Kazanabilirdik ama kırılma anları bizim lehimize dönmeyince yenildik." ifadelerini kullandı.

"Bir iki oyuncu hariç takımın performansından memnunum." diyen Yalçın, "Bu kadar sıkıntı içinde takımın direnç göstermesi güzel. Umarım cumartesi günkü Giresunspor maçı farklı yöne gidişimizin başlangıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki VAR kararlarına eleştiri

Pozisyonları bitirme konusunda sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle devre arasında bu yönde bir takviye düşünüp düşünmediği sorusunu yanıtlayan Yalçın, Spor Toto Süper Lig'deki hakem yönetimini ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini eleştirdi.

Bitiricilik konusunda sıkıntılarının olmadığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"İş oraya geldikten sonra sıkıntı yok, finalde atamıyoruz. Bazen şanssızlık oluyor, oynadığımız oyunlarda ciddi şanssızlık da var. Galatasaray maçında aleyhimize penaltı verilen pozisyonun benzerini Alanyaspor maçında yaşadık ama yüzde yüz penaltı lehimize verilmedi. Nedense maçlarımızda VAR devreye girmiyor, televizyon görüntüyü göstermiyor. Görüntüleri federasyondan ve yayıncı kuruluştan istiyoruz, 'Sildik' diyorlar. Güvensizliğin olduğu ortamda kazanmak, bir şeyler yapmak kolay değil. Attığımız goller verilmiyor, yediğimiz goller veriliyor. Faulden yediğimiz goller veriliyor. Penaltılar verilmiyor. Koca Beşiktaş bu kadar oynuyor VAR'dan Beşiktaş lehine hiç karar çıkmıyor mu? Konuştuğum zaman 'Hoca hakemlerle ilgili konuşuyor, isyan ediyor.' deniyor. Konuşmuyorsun 'Niye isyan etmiyor?' diyorlar. Böyle ortamda biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bir şeyleri sert söylediğinde federasyondan ceza yiyorsun. Böyle bir ortamda hocalık yapmaya çalışıyorsun, başarılı olmaya çalışıyorsun. Allah bize kolaylık versin."

Devre arası için bir planlama yapmadıklarını belirten Yalçın, "Batshuayi sakatlığı nedeniyle bir süredir yoktu. Cumartesi günü kullanacağız. Hücum hattında Kenan ve Güven de var. Zaten yabancı kontenjanımız dolu. Ancak bir yabancı gönderip transfer yapabiliriz. Bu ekonomik yapıda ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Bir limit var, avro başını aldı gidiyor. Kadromuzun yetersiz olduğunu düşünmüyorum, Türkiye ligi için yeterli. Sadece performansımızı yükseltmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
#Sergen Yalçın #beşiktaş #Ajax #Şampiyonlar Ligi
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