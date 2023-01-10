Başakşehir'e Çinli savunmacı
Başakşehir, Guangzhou FC’de forma giyen Çinli stoper Shaocong Wu’yu renklerine bağladı. Wu, Süper Lig’e transfer olan ilk Çinli futbolcu oldu.
Spor 10.01.2023, 13:54 10.01.2023, 15:08
Başakşehir, Guangzhou FC’de top koşturan stoper Shaocong Wu’yu transfer ettiğini duyurdu.
1.92 boyundaki 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’e transfer olan ilk Çinli oyuncu oldu.
Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Shaocong Wu, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı.
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