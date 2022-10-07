Başakşehir, yine gol yemedi: 0-0

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir gruptaki ilk puan kaybını yaşadı.

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Gruptaki ilk maçında Hearts'i, ikinci maçında da Fiorentina'yı mağlup eden Medipol Başakşehir üçüncü maçında sahadan bir puanla ayrıldı. Puanını 7'ye yükselten turuncu-lacivertli ekip liderliğini sürdürdü. İkinci beraberliğini alan RFS ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında deplasmanda Hearts'i 3-0 mağlup eden Fiorentina, 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

RFS 10 kişi maçı tamamladı

Letonya ekibi RFS, orta saha oyuncusu Tomas Simkovic'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İlk sarı kartını 60. dakikada gören Simkovic, 70. dakikada önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarı

2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında RFS yarı sahasının ortalarında topla buluşan Lima'nın, rakip ceza sahasına yerden gönderdiği topu Traore arka direkte önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Steinbors ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. RFS savunmasından seken ve ceza sahası dışına açılan topu önünde bulan Mahmut Tekdemir, gelişine çok sert vurdu. Kaleci Steinbors son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Ilic'in yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

59. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Serdar'ın yerden içeriye gönderdiği top savunmadan sekti, meşin yuvarlağı önünde bulan Berkay'ın dönerek şutunda, top kaleci Steinbors'un kucağında kaldı.

77. dakikada Medipol Başakşehir net fırsatı kullanamadı. Deniz Türüç sağ kanattan şık bir çalımla ceza sahasına girdi, son çizgiden altı pas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ayak içiyle kaleye gönderdi. Kaleci Steinbors ayağıyla golü önledi, boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 sona erdi.