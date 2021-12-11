banner38

Başakşehir son dakikada kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Spor 11.12.2021, 18:36
Başakşehir son dakikada kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi. 

90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

Mücadele, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıkışa geçen ve 5 maçını da kazanan turuncu-lacivertli ekip, Altay beraberliğinden sonra önce Atakaş Hatayspor'u ardından da Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Son 8 maçında 22 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Bu sezon 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa ise evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Edin Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, bu sezon ligde üçüncü golünü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında takımını öne geçiren gole imza attı.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada atan Mahmut Tekdemir ise bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
#Başakşehir #Kasımpaşa #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. Boluspor 15 20
11. İstanbulspor 14 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Ankara Keçiörengücü 15 17
16. Manisa FK 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8