Başakşehir son 16'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir ile İskoçya temsilcisi Hearts arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

56. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Ndayishimiye kafayı vururken, top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0.

90. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.