Başakşehir ses getiren transferi açıkladı

Sezona mütevazı hamlelerle giren Başakşehir, Okaka ve Crivelli'nin olduğu forvet hattına bir ekleme daha yaptı.

Turuncu-lacivertliler, Aston Villa'nın 2020 yazında 18.4 milyon Euro karşılığında Lyon'dan kadrosuna kattığı Burkina Fasolu forvet Bertrand Traore'yi kiraladığını duyurdu.

"Hoş geldin Bertrand Traore"

Başakşehir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Bertrand Traore" ifadesini kullandı. Paylaşımda ayrıca "Şampiyonların Evi" anlamına gelen HomeofChampionship etiketini de kullandı.

Sadece 10 maç

Aston Villa'daki ilk sezonunda 38 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 8 gol atıp 7 asist yaparken geçtiğimiz sezon ise yaşadığı sakatlıklardan sonra forma savaşında geri düşerek yalnızca 10 maçta görev alabildi.

Bertrand Traore: "Emre Hocamıza teşekkürler"

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Burkina Fasolu forvet, "Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Baskı, atmosferler, taraftarlar, bunlar futbolun gerçekleri. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek.

Emre hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bana sistemi anlattığında her şey çok netti. Takım içerisindeki sisteme benim uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti." ifadelerini kullandı.

Bertrand Traore transferi şaşırttı

Kariyerinde Auxerre altyapısında başlayıp ardından Chelsea altyapısına geçmiş, daha sonra Ajax, Lyon gibi takımların da formasını giymiş Traore'nin Başakşehir'e transferi futbolseverleri de şaşırttı.