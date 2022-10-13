Başakşehir rahat kazandı: 3-0

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan Caiçara'nın ön direğe yaptığı ortada Ahmed Touba kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Caiçara'dan aldığı pasla RFS ceza yayı önünde topla buluşan Deniz'in şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Okaka kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti.

65. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Traore sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top ceza yayı önündeki Okaka'nın önünde kaldı. Okaka'nın gelişine şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girdi. Traore'nin çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'tan sekti, boş pozisyonda topu önünde bulan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

88. dakikada sağ kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Traore, ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'e pasını attı. Szysz'nin ayak içiyle sert şutunu kalci Steinbors sağına uzanıp çeldi.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti ve son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürdü. İkinci yenilgisini alan RFS ise 2 puanla son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina sahasında İskoç temsilcisi Hearts'i 5-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükselterek Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Hearts ise 3 puan ile 3. sırada yer aldı.

Turuncu-lacivertli ekip grupta beşinci maçında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı

Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı.

Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

Okaka Avrupa kupalarında 5. golünü attı

Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Stefano Okaka, RFS'ye attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Okaka, mücadelenin 45 ve 72. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

Okaka, attığı gollerle 5'er golü bulunan Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci'yi de yakalayarak Medipol Başakşehir'in kulüp tarihinde Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu unvanını da elde etti. Bu alanda zirvedeki isim ise 14 golü buluna Edin Visca.

RFS karşısında takımını 1-0 öne geçiren Deniz Türüç ise Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 3 yaptı.