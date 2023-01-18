Başakşehir penaltılarla
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 biten maçta Medipol Başakşehir, penaltı atışlarında VavaCars Fatih Karagümrük'e 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
68. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Biraschi'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top kaleciden oyun alanına döndü. Altıpas içinde Diagne, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine etkili ortasında altıpasta topu uzaklaştırmak isteyen Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.
115. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Colley'nin sert ortasında altıpasın solunda Kerim Frei'in vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
117. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından hakem önce maçı devam ettirdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Mert Güzenge, penaltı noktasını gösterdi.
120. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.
Maçın uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5