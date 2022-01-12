Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."