Başakşehir, Kayserispor'u 2 golle geçti: 2-0

Maçın ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topu rakip ceza sahası önünde kontrol eden Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada gelişen turuncu-lacivertli ekibin atağında sağ kanattan ilerleyen Caiçara, ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın önüne yerden pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamlandı.

49. dakikada Medipol Başakşehir 2. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın ceza yayı üzerine yerden gönderdiği topun üzerinden Chadli atladı, arkasındaki Berkay Özcan meşin yuvarlağı kontrol etti. Berkay, düzelttikten sonra ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0

57. dakikada gelişen Kayserispor atağında, İlhan Parlak'ın pasıyla topla buluşan Mane ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kayserispor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Berkay, penaltı noktası önündeki Münir'e pasını attı. Münir'in plase şutunda kaleci topu son anda kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Aleksic'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

78. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında topla rakiplerinde kurtulan Berkay Özcan ceza sahasına girer girmez sağından bindiren Münir'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Münir'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'in kucağında kaldı.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.