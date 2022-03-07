Başakşehir kaçtı Beşiktaş yakaladı: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, turuncu-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Alex Teixeira'nın vuruşu Duarte'den sekerek sağ tarafta müsait pozisyonda bekleyen Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan'ın vuruşunda, top auta gitti.

Aynı dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası dışında topu göğsüyle önüne indiren ve ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Güven Yalçın'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Can Bozdoğan'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasına gönderilen topta Okaka, Serdar Saatçı'dan sıyrılırken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın şutunda Rosier yatarak müdahale etti. Boşta kalan topu Serdar Saatçı uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kale önünde boş pozisyonda bekleyen Trezeguet'nin önüne çıkardı. Trezeguet de tek dokunuşla pozisyonu gole çevirdi: 0-1

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasına giren Güven Yalçın, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1

45+3. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Caiçara'nın sağ taraftan gönderdiği uzun pasta Serdar Gürler ceza sahası içinde topu içeri çevirdi, Okaka altıpas önünde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi, ön direğe yerden gönderdiği topa Alex Teixeira ayak koydu. Direkten dönen topa altıpas içinde Kenan Karaman vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

65. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Can, ceza yayı önünde bekleyen Umut Meraş'a pasını attı. Umut'un sert şutunda savunmadan seken top, Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.